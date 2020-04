Palestre, quando riaprono e come farsi rimborsare: le ipotesi (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre l’Italia si interroga sul modo migliore per iniziare a riaprire, in molti si stanno chiedendo quando sarà possibile tornare alle attività ordinarie, come la palestra, che ci hanno accompagnato prima dell’emergenza coronavrius. Il 4 maggio il lockdown dovrebbe essere allentato per fare spazio alla Fase 2, per cui la task force nominata dal Governo è al lavoro per determinarne i passaggi. La riapertura sarà graduale e riguarderà inizialmente solo alcune delle attività attualmente sospese dalle restrizioni. Con il passare dei mesi poi, in base all’andamento della curva epidemica, tutte le attività saranno riaperte e regolamentate dai nuovi Decreti che si succederanno col passare delle settimane. E le Palestre quando riapriranno? La domanda è ricorrente soprattutto tra gli amanti del fitness. Sarà ... Leggi su italiasera Quando riaprono palestre e piscine? Nessuna possibilità per il 4 maggio - probabile ritorno dopo l’estate

Quando riaprono palestre - piscine e centri fitness? Ipotesi dopo l’estate e con tante limitazioni

Quando riaprono palestre e piscine? C’è il rischio di aspettare giugno. Gli scenari e le misure di sicurezza (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre l’Italia si interroga sul modo migliore per iniziare a riaprire, in molti si stanno chiedendosarà possibile tornare alle attività ordinarie,la palestra, che ci hanno accompagnato prima dell’emergenza coronavrius. Il 4 maggio il lockdown dovrebbe essere allentato per fare spazio alla Fase 2, per cui la task force nominata dal Governo è al lavoro per determinarne i passaggi. La riapertura sarà graduale e riguarderà inizialmente solo alcune delle attività attualmente sospese dalle restrizioni. Con il passare dei mesi poi, in base all’andamento della curva epidemica, tutte le attività saranno riaperte e regolamentate dai nuovi Decreti che si succederanno col passare delle settimane. E leriapriranno? La domanda è ricorrente soprattutto tra gli amanti del fitness. Sarà ...

italiaserait : Palestre, quando riaprono e come farsi rimborsare: le ipotesi - mintmefree : @andrebellins i bambini tra i 2 mesi e i 6 anni sono già obbligati a n. 10 vaccini, pena l'esclusione da asili, pal… - Emme_chi : @LaBiondaTinta Camminata mi fa malissimo, yoga e pilates lo faceva ma appunto mi annoia tanto, volevo provare a far… - Cristina6013 : Quando non si hanno argomenti si pensa alle palestre. E se ne parla dalla D’Urso ??????? - TizianaNorrito : @PoliticaPerJedi @MilaSpicola Non ci può essere una risposta uguale per tutte le scuole. Palermo: scuole pubbliche… -