Open Fiber | operativa fibra ultraveloce a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Laotticaè pronta a essere “accesa” a, dove sono 7.500 le unità immobiliari già predisposte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. La rete a banda ultra larga, attivata daè al momento disponibile in ampie aree del Centro storico e dei quartieri Ferrovia, Libertà e Mellusi-Atlantici. “Per la città si tratta di un importante passo in avanti – sottolineano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’innovazione Maria Carmela Mignone – reso possibile dalla stretta sinergia instaurata ormai da tempo cone in linea con gli obiettivi di crescita che ci siamo posti per lo sviluppo non solo tecnologico di. Poter beneficiare della banda ...