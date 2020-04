Napoli, nove arresti per la devastazione del pronto soccorso di Napoli dopo l’uccisione di un 15enne: “Metodo camorristico” (Di lunedì 20 aprile 2020) Undici giorni di indagini in piena emergenza coronavirus sono stati sufficienti alla Squadra Mobile di Napoli per individuare alcuni degli autori della devastazione che nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo mise in ginocchio il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. nove di questi, due dei quali minorenni, inchiodati dai fotogrammi del sistema di videosorveglianza e dalle testimonianze del personale medico e paramedico, sono stati arrestati all’alba del 20 aprile. Accolta integralmente la richiesta di misure cautelari della Procura di Napoli datata 12 marzo – pm Enrica Parascandolo, Antonella Fratello e Urbano Mozzillo, procuratore capo Giovanni Melillo – sfociata in un provvedimento del Gip Nicoletta Campanaro che contesta agli indagati anche il metodo camorristico. Il raid notturno fu successivo alla morte di Ugo Russo, il baby rapinatore di 15 anni ... Leggi su ilfattoquotidiano Pronto soccorso devastato a Napoli. Nei guai in nove - due sono minori. La Procura gli contesta anche l’aggravante del metodo mafioso

(Di lunedì 20 aprile 2020) Undici giorni di indagini in piena emergenza coronavirus sono stati sufficienti alla Squadra Mobile di Napoli per individuare alcuni degli autori della devastazione che nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo mise in ginocchio il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. nove di questi, due dei quali minorenni, inchiodati dai fotogrammi del sistema di videosorveglianza e dalle testimonianze del personale medico e paramedico, sono stati arrestati all'alba del 20 aprile. Accolta integralmente la richiesta di misure cautelari della Procura di Napoli datata 12 marzo – pm Enrica Parascandolo, Antonella Fratello e Urbano Mozzillo, procuratore capo Giovanni Melillo – sfociata in un provvedimento del Gip Nicoletta Campanaro che contesta agli indagati anche il metodo camorristico. Il raid notturno fu successivo alla morte di Ugo Russo, il baby rapinatore di 15 anni ...

