Legnano, l’ex sindaco Fratus condannato per corruzione elettorale e concorsi manipolati (Di lunedì 20 aprile 2020) L’ex sindaco di Legnano Giambattista Fratus condannato a due anni e due mesi. BUSTO ARSIZIO (VARESE) – L’ex sindaco di Legnano Giambattista Fratus è stato condannato a due anni e due mesi per corruzione elettorale e concorsi manipolati. La sentenza è stata emessa nella mattinata di lunedì 20 aprile 2020 dal Tribunale di Busto Arsizio. Due anni all’ex vicesindaco Maurizio Cozzi mentre l’assessora Chiara Lazzarini ha ricevuto una condanna di un anno e tre mesi. Ricordiamo che l’apertura di questa inchiesta ha portato alla caduta della giunta. Possibile ricorso in secondo grado La difesa di Fratus e degli altri condannati nelle prossime settimane potrebbero decidere di ricorrere in Appello. Si attende la pubblicazioni delle motivazioni per cercare in secondo grado uno sconto della pena o il capovolgimento della ... Leggi su newsmondo Incarichi in cambio di voti - condannati l’ex sindaco e l’ex vicesindaco di Legnano

