I 100 anni di Gianrico Tedeschi, che disse no a Salò e sopravvisse al lager per una vita in scena (Di lunedì 20 aprile 2020) Compie cento anni Gianrico Tedeschi, uno degli attori più poliedrici e longevi del panorama italiano. Settant’anni trascorsi sulle scene fanno di lui un grande personaggio, con una grande storia alle spalle: convinto antifascista, disse no a Salò e sopravvisse al lager. Per l’occasione, l’Anpi lo celebra in un tweet: “Affettuosi auguri a Gianrico Tedeschi che compie 100 anni. Un grande attore ma anche un prezioso antifascista. Rifiutò di aderire alla criminale Repubblica di Salò e per questo fu deportato in un campo di concentramento”, si legge nel tweet a lui dedicato”. Affettuosi auguri a Gianrico Tedeschi che compie 100 anni. Un grande attore ma anche un prezioso antifascista. Rifiutò di aderire alla criminale Repubblica di Salò e per questo fu deportato in un campo di concentramento. ... Leggi su huffingtonpost 100 anni di Cagliari #60 : Arturo Silvestri - l'allenatore che portò la squadra nel calcio che conta

