Gallignano, prete celebra messa in presenza dei fedeli. Entrano i carabinieri, ma lui continua: “Scusate, non ho finito” | VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, prete celebra messa con i fedeli nonostante i carabinieri Domenica 19 aprile nella chiesa di San Pietro Apostolo di Gallignano, frazione di Soncino, in Lombardia, il parroco si è rifiutato di interrompere la messa che stava celebrando in presenza di circa 15 fedeli, nonostante l’irruzione dei carabinieri. “Scusate, io sto celebrando messa, ne parliamo dopo”, ha detto il parroco don Lino all’agente che si è avvicinato sull’altare, dove il prete ha continuato a celebrare la liturgia, costringendo il poliziotto ad allontanarsi. Davanti a lui, una quindicina di fedeli. Don Lino ha raccontato di aver ricevuto l’autorizzazione dal sindaco, ma il primo cittadino ha negato di aver concesso il permesso. Così, la sanzione arriverà quasi sicuramente: circa 270 euro per ciascuno dei presenti, stando alle norme in ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus,con inonostante iDomenica 19 aprile nella chiesa di San Pietro Apostolo di, frazione di Soncino, in Lombardia, il parroco si è rifiutato di interrompere lache stavando indi circa 15, nonostante l’irruzione dei. “Scusate, io stondo, ne parliamo dopo”, ha detto il parroco don Lino all’agente che si è avvicinato sull’altare, dove ilha continuato are la liturgia, costringendo il poliziotto ad allontanarsi. Davanti a lui, una quindicina di. Don Lino ha raccontato di aver ricevuto l’autorizzazione dal sindaco, ma il primo cittadino ha negato di aver concesso il permesso. Così, la sanzione arriverà quasi sicuramente: circa 270 euro per ciascuno dei presenti, stando alle norme in ...

Corriere : Dice la messa con i fedeli in chiesa, i carabinieri lo interrompono ma lui va avanti: prete rischia multa - Corriere : Dice la messa con i fedeli in chiesa, i carabinieri lo interrompono ma lui va avanti: p... - 75Ginny : RT @Sarti_Davide: @_Carabinieri_ interrompono la Messa con mitra sull'altare: 'Non è vietato celebrare, purché senza affollamento'. Ma con… - Sarti_Davide : RT @Sarti_Davide: @_Carabinieri_ interrompono la Messa con mitra sull'altare: 'Non è vietato celebrare, purché senza affollamento'. Ma con… - CappaManlio : Gallignano, prete dice messa con i fedeli: i carabinieri lo interrompono, ma rifiuta di fermarsi (e rischia multa)… -