Facebook, tracciamento dei sintomi a livello globale per misurare la diffusione di COVID-19 (Di lunedì 20 aprile 2020) Due settimane dopo aver iniziato a intervistare gli utenti sui sintomi della malattia nel tentativo di tracciare la diffusione di COVID-19, Facebook ha detto lunedì che i primi risultati hanno mostrato promettenti – e che lo sforzo si estenderà a livello internazionale a partire da mercoledì. La Carnegie Mellon University, che conduce il sondaggio, ha detto che 150.000 persone al giorno stanno ora inviando segnalazioni di sintomi dopo aver cliccato su un link nel News . L’università non condivide alcuna informazione sui sintomi su Facebook. In un editoriale del Washington Post, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha affermato che i risultati iniziali condivisi da Carnegie Mellon sono correlati ai dati pubblici sui casi confermati di COVID-19, un segnale importante che le indagini sui sintomi saranno presto in grado di prevedere la diffusione ... Leggi su nonsolo.tv Coronavirus - da Facebook le mappe per il tracciamento (Di lunedì 20 aprile 2020) Due settimane dopo aver iniziato a intervistare gli utenti suidella malattia nel tentativo di tracciare ladi COVID-19,ha detto lunedì che i primi risultati hanno mostrato promettenti – e che lo sforzo si estenderà ainternazionale a partire da mercoledì. La Carnegie Mellon University, che conduce il sondaggio, ha detto che 150.000 persone al giorno stanno ora inviando segnalazioni didopo aver cliccato su un link nel News . L’università non condivide alcuna informazione suisu. In un editoriale del Washington Post, il CEO diMark Zuckerberg ha affermato che i risultati iniziali condivisi da Carnegie Mellon sono correlati ai dati pubblici sui casi confermati di COVID-19, un segnale importante che le indagini suisaranno presto in grado di prevedere la...

