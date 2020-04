non3biri : RT @TurismoVeneto: #RegaliamociPoesia “Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che non crolla già mai la cima per so… - __Hubble__ : RT @MissAntropa666: Mano a mano le foto divennero più complesse. Si voleva ritrarre il defunto come fosse davvero ancora in vita e per ques… - DeviStareCalmo : RT @MissAntropa666: Mano a mano le foto divennero più complesse. Si voleva ritrarre il defunto come fosse davvero ancora in vita e per ques… - MissAntropa666 : Mano a mano le foto divennero più complesse. Si voleva ritrarre il defunto come fosse davvero ancora in vita e per… - MandaranoN : RT @BarberiniCorsin: Osservando, minuscoli elementi compaiono quasi per magia: un pescatore, il profilo di Amsterdam in lontananza, mulini… -

Ultime Notizie dalla rete : DIETRO COLLE DIETRO IL COLLE/ L'altolà di Mattarella tra l'ok al Mes e gli spifferi nel Governo Il Sussidiario.net DIETRO IL COLLE/ L’altolà di Mattarella tra l’ok al Mes e gli spifferi nel Governo

Allo stesso tempo indica la consapevolezza delle difficoltà del governo in questa fase. Soprattutto, dal Colle si denuncia il rischio che sia impossibile rimettere insieme i cocci, in caso di caduta ...

I partiti attendono la fase 2: pronta la resa dei Conti!

Un’immagine di un Paese provato e a rischio collasso che tiene in apprensione il Colle: il pericolo dietro l’angolo è una crisi al buio, incontrollabile anche dai principali protagonisti politici ...

