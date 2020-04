Covid-19, bollettino Regione Puglia 20 aprile 2020 numero di positivi errato, i dati non coincidono (Di lunedì 20 aprile 2020) Il bollettino della Regione Puglia di oggi non è chiaro. Secondo lo stesso bollettino, nella nostra Regione ci sono stati solo 38 casi positivi ma poi sommando i dati per tutte le province e i casi in corso di attribuzione il totale delle persone contagiate sale a 84. Delle due cifre una dovrebbe essere quella esatta. Aspettiamo che la Regione rettifichi il bollettino… comunque riportiamo integralmente il bollettino della Regione. “Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 20 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.591 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 38 casi, così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia ... Leggi su baritalianews Covid Puglia Bollettino 19 aprile - 120 nuovi positivi - 35 in provincia di Bari

Bollettino Covid-19 - altri 482 morti. Ricoveri e terapie intensive in calo

Covid-19 - nel pomeriggio dimesso un sannita : il bollettino del San Pio (Di lunedì 20 aprile 2020) Ildelladi oggi non è chiaro. Secondo lo stesso, nella nostraci sono stati solo 38 casima poi sommando iper tutte le province e i casi in corso di attribuzione il totale delle persone contagiate sale a 84. Delle due cifre una dovrebbe essere quella esatta. Aspettiamo che larettifichi il… comunque riportiamo integralmente ildella. “Il presidente della, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 20, in, sono stati registrati 1.591 test per l’infezione da-19 coronavirus e sono risultati38 casi, così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia ...

lorepregliasco : Qui @istsupsan mostra che il tempo mediano da insorgenza sintomi a decesso è di 10 giorni ( - SardiniaPost : ?? Il bollettino della Protezione civile ?? Rispetto a ieri non si registrano nuove vittime in Sardegna, mentre i nu… - FcInterNewsit : Covid-19, in Italia -20 positivi rispetto a ieri: è la prima volta dall'inizio della pandemia. Il bollettino - SilvestriP : Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino del 20 aprile #COVID_19 #Coronavid19… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO DEL 20 APRILE: 454 MORTI, 2256 NUOVI CASI POSITIVI, 1822 GUARITI+++… -