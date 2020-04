Coronavirus: Sensi, ‘no a restrizione per chi non usa app’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – !Leggo di restrizioni per chi non scaricherà la app di tracciamento, un robusto nudge per incentivare il download. Decisioni che mettano capo a cittadini di serie A e di serie B sono contro la Costituzione. Il sistema a punti lasciamolo ai paesi autoritari. Sicurezza e’ libertà”. Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi.L'articolo Coronavirus: Sensi, ‘no a restrizione per chi non usa app’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - l'esperta : "Attenzione alla salute mentale. Social e videochiamate non sostituiscono i sensi"

Giornata nazionale della donazione di organi. Con il coronavirus diminuiscono i trapianti - ma aumentano i consensi al prelievo

Leggo di restrizioni per chi non scaricherà la app di tracciamento, un robusto nudge per incentivare il download. Decisioni che mettano capo a cittadini di serie A e di serie B sono contro la ...

Quando lo stress presenterà il conto a medici e infermieri

Quando la curva dell’emergenza sarà scesa in modo significativo, allora il supporto psicologico diventerà uno strumento prezioso ...

