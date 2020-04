you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 108.257 • Deceduti: 23.660 (+433, +1,9%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Attualmente positivi: 108.237 • Deceduti: 24.114 (+454, +1,9%) •… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'ospedale #Niguarda di Milano chiude una terapia intensiva per il calo negli ultimi giorni di nuovi… - _Blackmount_ : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Attualmente positivi: 108.237 • Deceduti: 24.114 (+454, +1,9%) • Dimessi/G… - DrTrkulja : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, positivi in calo per la prima volta. I morti sono 454 in più, guariti 1.822 da ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino del 20 aprile Corriere della Sera Coronavirus, si riduce per la prima volta il numero di malati in Italia. Calano i nuovi contagi: sono 2.256. 454 le vittime nelle ultime 24 ore

Lombardia: in calo le vittime, i nuovi contagi e le persone ricoverate Calo dei contagi e dei decessi in Lombardia. Rispetto a domenica, i nuovi positivi nella regione più colpita dalla pandemia di ...

Coronavirus, Protezione Civile: “Altri 454 deceduti”. Guariti-dimessi avvicinano quota 50mila

Conferenza stampa nella sede del Dipartimento di Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti ufficiali sull'emergenza Coronavirus. "I guariti-dimessi odierni sono 1822 ... Contiamo in Italia in ...

