Coronavirus: ieri a Milano 313 multe e 42 denunce (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Scende la media dei multati a Milano per non aver rispettato le misure messe in atto contro l’epidemia di Covid19. ieri, domenica 19 aprile, le persone sanzionate sono state 313, dopo oltre 11.300 controlli. Le persone denunciate per falsa attestazione sono state 31. Una persona è stata denunciata per violazione dei divieti, e così dieci titolari di esercizi commerciali. L'articolo Coronavirus: ieri a Milano 313 multe e 42 denunce CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : da oggi la Norvegia riapre gli asili nido - in Danimarca riaprono parrucchieri - dentisti - fisioterapisti e autoscuole

Coronavirus – La notte porta pensieri…

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Lombardia oggi 163 decessi - +302 ammalati rispetto a ieri (Di lunedì 20 aprile 2020), 20 apr. (Adnkronos) – Scende la media dei multati aper non aver rispettato le misure messe in atto contro l’epidemia di Covid19., domenica 19 aprile, le persone sanzionate sono state 313, dopo oltre 11.300 controlli. Le persone denunciate per falsa attestazione sono state 31. Una persona è stata denunciata per violazione dei divieti, e così dieci titolari di esercizi commerciali. L'articolo313e 42CalcioWeb.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,2% Region… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, 107.771 i malati, 809 più di ieri. L'ncremento giornaliero risale dopo il record positivo di ieri. Sec… - RegioneER : #Coronavirus, aggiornamento: 22.184 POSITIVI in @RegioneER, +350. I casi lievi in isolamento sono 9.166, in calo i… - lucci10 : Ieri la previsione ha sovrastimato i contagi. Oggi, sulla base degli incrementi % degli ultimi 5 gg, si prevedono… - brontosauroo : HA TIRATO FUORI I MEDICI ALBANESI CHE SONO VENUTI IN ITALIA PER AIUTARE CONTRO IL CORONAVIRUS E HO UNA VOGLIA ASSUR… -