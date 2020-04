Caso Gregoretti, Salvini si lamenta del processo: “Tutto fermo, ma io in aula il 4 luglio” (Di lunedì 20 aprile 2020) Matteo Salvini non digerisce la notizia che il 4 luglio a Catania inizierà il processo a suo carico per sequestro di persona a seguito del Caso Gregoretti: "In Italia qualcuno è fermo, qualcuno no, a me è arrivata la convocazione a Catania per il 4 luglio per andare alla prima udienza del processo in cui sono accusato di sequestro di persona per aver bloccato per 4 giorni lo sbarco di immigrati. A me sembra una cosa surreale con quello che sta accadendo". Leggi su fanpage Caso Gregoretti - Salvini : “Convocato per il processo - surreale”

Salvini : "Il 4 luglio inizia il processo per il caso Gregoretti"

