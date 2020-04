Cane completamente solo e isolato per il parto, ma un vicino assicura che non muoia di fame (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è un povero cagnolino che si è trovato in serie difficoltà. Questo esemplare femmina, infatti, era in procinto di partorire, ma era rimasto a casa da solo. Il proprietario umano è stato bloccato dall’emergenza globale che stiamo vivendo. E la moglie era fuori con lui. Fortuna un vicino che si è occupato di lei. Tutto è iniziato quando un uomo non è potuto tornare a casa da Singapore, a causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus. La cagnolina era da sola a casa. Doveva restare sola per un solo giorno invece con il blocco dei voli la situazione si è complicata. Fortunatamente un vicino di casa si è reso disponibile per dare una mano a quella cagnolina, che poteva partorire da un momento all’altro, ma non aveva ... Leggi su bigodino (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è un povero cagnolino che si è trovato in serie difficoltà. Questo esemplare femmina, infatti, era in procinto dirire, ma era rimasto a casa da. Il proprietario umano è stato bloccato dall’emergenza globale che stiamo vivendo. E la moglie era fuori con lui. Fortuna unche si è occupato di lei. Tutto è iniziato quando un uomo non è potuto tornare a casa da Singapore, a causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus. La cagnolina era da sola a casa. Doveva restare sola per ungiorno invece con il blocco dei voli la situazione si è complicata. Fortunatamente undi casa si è reso disponibile per dare una mano a quella cagnolina, che potevarire da un momento all’altro, ma non aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Cane completamente Al via i lavori per il nuovo 'Rifugio del cane': ospiterà 70 animali e avrà anche un'area gatti RavennaToday Pawsitive change: quando cani e detenuti imparano rispetto e fiducia

Invece questi ragazzi ne sono completamente immersi per 14 settimane. E interagiscono costantemente con i cani. Per questo molti dei nostri studenti stanno ottenendo una tale reputazione: hanno a ...

CNA Avezzano “Il Confidi Fidimpresa pronto a dare sostegno alle imprese”

Gli imprenditori interessati, restando a casa, attraverso l’Artigiancassa Point della CNA di Avezzano – piattaforma che prevede procedure completamente telematiche – potranno, a seconda dei casi, ...

