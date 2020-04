Anticipazioni Tempesta d’Amore 26 aprile 2020 – La decisione di Franzi

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 20 aprile 2020)d’Amore Domenica 26– Ladiha capito che non può chiedere di più dalla vita e di conseguenza decide di accettare il diktat di Christoph. Per questa ragione pensa bene di rivelare a Tim la sua intenzione di chiudere il loro neonato rapporto. Il giovane accetta di buon grado spingendo la ragazza a credere che forse non era così interessato come aveva fatto credere. In ogni casodecide di metterci una pietra sopra e di andare avanti nella sua vita senza di lui. In un secondo momento Natascha arriva alla conclusione che suo marito non può più svolgere il suo lavoro in maniera serena. L’insonnia lo sta uccidendo e dentro di sè è piuttosto inquieto per quello che è accaduto a Romy. In tal senso è sempre più convinto di non avere colpe e ...