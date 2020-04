A Villamassargia i minori non possono andare a comprare il latte da soli

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Anonilda– Il comune di, un paesino di 3.500 abitanti in provincia di Cagliari, usa i modi duri per far rispettare anche aiil rispetto delle norme che impongono gli arresti domiciliari a tutti i cittadini per evitare la diffusione dei contagi. Le regole vanno rispettate, soprattutto per evitare le pesanti multe, ma il sindaco diesagera minacciando di denunciare addirittura alla procura per igenitori e figli, con il rischio di “interventi rieducativi sul minore” (scrivere sul quaderno cento volte “non lo faccio più” o internandoli in istituti di rieducazione?) e di “interventi limitativi della potestà genitoriale”. Il comune dipretende che i(i, non i neonati) possano uscire di casa senza ...