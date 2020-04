Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno di Russo prosegue la prima rata del contagio della gravità dei malati per l’epidemia di covid-19 Fidati di nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo in Italia delle persone ricoverate in terapia intensiva si trovano oggi 2635 persone 98 meno di ieri nelle24 ore sono morte 433 persone ieri le vittime sono state 482 quota 47055 per un aumento in 24 ore di 2128 unità infine l’aumento dei malati Ovvero le persone attualmente positive che è stato pari a 486 ieri erano stati 809 Mentre i nuovi contagi rilevate nelle24 ore sono stati 3047 ieri 3491 quindi un dato in linea con ildiscorsi stabile ed è prevista dal 4 maggio la riapertura con una forte dose di Smart Working e un primo parziale allentamento dei down nella cabina di regia ...