Sulla riapertura le regioni stanno andando in ordine sparso

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Gli stabilimenti #Ferrari sono chiusi, i lavoratori che sono a casa non sono in cassa… - masechi : ??Fase 1 e Fase 2. La regola del caos. Il paragone con la Germania è schiacciante, le nostre divisioni sono grottesc… - edopatriarca : Non vorrei insistere ancora. Vedo con piacere che si è riaperto un sano confronto sulla riapertura delle scuole. E… - infoitinterno : Coronavirus. Le Regioni si allineano al governo sulla ripartenza, ma nessuna riapertura prima del 4 maggio - BonoraGabriella : RT @ParriniA: l'imbecillità renziana, che risponde così a chi pone dubbi sulla riapertura delle scuole -

Sulla riapertura Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sulla riapertura