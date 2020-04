Sora | multato mentre va a fare la spesa Il questore | “Annullata | famiglia in gravi

(Di domenica 19 aprile 2020) "Mio marito ala vicino casa con autocertificazione, mascherine e guanti. Ora come paghiamo la multa?". In un video la moglie dell'uomo raccontava la grave difficoltà della sua, con un figlio minore gravemente disabile e la difficoltà anche a trovare i soldi per comprare le medicine e generi alimentari. Ildi Frosinone ha deciso di annullare il controverso verbale.

Il questore di Frosinone ha deciso di annullare il controverso verbale. Esce a comprare della carne e viene multato per aver violato le disposizioni di contenimento del contagio del coronavirus. È ...Bloccati in casa, con un figlio disabile e tante difficoltà anche per acquistare cibo e farmaci. Una situazione pesante quella di una famiglia di Sora, emersa dopo una multa per violazione del Dpcm ...