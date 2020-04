Scoperte case di riposo abusive a Fiuggi | D’Amato | “Chiuderle immediatamente”

Leggi su fanpage

(Di domenica 19 aprile 2020)di, in provincia di Frosinone. Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, specificando che l'Asl ha dato ordine di chiuderle immediatamente. L'attenzione su questo tipo di strutture in questo periodo di pandemia è massima, e non possono esserci stabili non regolamentati.