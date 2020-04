Roma, scompare 27enne: ritrovata morta nel Tevere (Di domenica 19 aprile 2020) Tragico ritrovamento oggi intorno alle ore 14:30 a Roma nel fiume Tevere, all’altezza del LungoTevere dei Fiorentini, dove è affiorato il corpo di una donna. Sul posto, su segnalazione della polizia di stato, si è recato il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma per recuperare la salma. Una volta estratto dalle acque del fiume, il corpo è stato identificato e affidato al personale sanitario del 118, che ne ha costatato il decesso. Si tratta di una donna di 27 anni di nazionalità italiana la cui scomparsa era stata denunciata diversi giorni fa. Presenti sul la squadra una squadra dei vigili del fuoco, quella del fluviale, i sommozzatori, il crrc e la polizia di stato. Roma, scompare 27enne: ritrovata morta nel Tevere su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 aprile 2020) Tragico ritrovamento oggi intorno alle ore 14:30 anel fiume, all’altezza del Lungodei Fiorentini, dove è affiorato il corpo di una donna. Sul posto, su segnalazione della polizia di stato, si è recato il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco diper recuperare la salma. Una volta estratto dalle acque del fiume, il corpo è stato identificato e affidato al personale sanitario del 118, che ne ha costatato il decesso. Si tratta di una donna di 27 anni di nazionalità italiana la cui scomparsa era stata denunciata diversi giorni fa. Presenti sul la squadra una squadra dei vigili del fuoco, quella del fluviale, i sommozzatori, il crrc e la polizia di stato.nelsu Il Corriere della Città.

