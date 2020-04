Ripresa serie A | ecco i protocolli | test | tamponi e distanze tra i giocatori

(Di domenica 19 aprile 2020)A,tra iper poter tornare in campo già dal 4 maggio Serviranno deida rispettare. LaA, come tutto il paese, prova a ripartire. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione. Prima si penserà a fareseriologici ai, chi invece è risultato positivo dovrà effettuare elettrocardiogramma, spirografia ed ecocardio completo. Da rispettare anche il distanziamento sociale, soprattutto nella prima parte dei ritiri. Leggi su Calcionews24.com

