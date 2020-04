Riaperture "aumm aumm"

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 aprile 2020) Non vorrei dire sciocchezze, ma ho la percezione che sia in atto, almeno nella città che vivo sotto gli occhi, Roma, una riapertura silenziosa, progressiva: la settimana scorsa il cartolaio, poi l’erborista, l’emporio del “cinese”, addirittura. Allo stesso modo noto sempre più persone in strada, non esattamente con la paura in volto che porta a precipitarsi verso un possibile scampo come ne “L’invasione degli ultracorpi”, il film dell’epidemia procurata dai “baccelloni”, capolavoro di Don Siegel. Sembra quasi che il mondo si stia ripopolando, ed è una riapertura silente, “”, diremmo con un’anafora giunta dal lessico impagabile napoletano. E ancora, come potrebbe spiegare bene Franz Kafka, la mutazione apparente e progressiva dello stato d’emergenza, sembra governato da ...