Resident Evil 3 Remake diventa Dino Crisis grazie a una nuova mod (Di domenica 19 aprile 2020) Nel parco titoli di Capcom, non esiste gioco che abbia bisogno di un Remake più di Dino Crisis, il survival horror che ereditava la base già testata e funzionante di Resident Evil, sostituendo gli zombie con dei pericolosissimi Dinosauri.Il Remake di questo titolo è in cima alla lista dei desideri di numerosi fan e, sebbene Capcom non abbia ancora annunciato nulla, per il momento dobbiamo accontentarci del materiale amatoriale che i giocatori adorano creare. Ed è proprio per l'amore di una IP così viva nei ricordi di tutti che è nata Dino Evil 3, una mod che trasforma Resident Evil 3 Remake, l'ultimo titolo Capcom, in Dino Crisis...o almeno ci prova.Questa mod, scaricabile su PC, trasforma tutti gli zombie in piccoli T-Rex e altera Jill per farla assomigliare a Regina, la protagonista di Dino Crisis. Il concept è interessante, ma la mod ... Leggi su eurogamer Il remake di Resident Evil 3 incontra Dino Crisis in una mod : ecco come scaricarla

Ci ha lasciati Paul Haddad - il doppiatore di Leon in Resident Evil 2

Recensione Resident Evil Resistance - paura di gruppo con il multiplayer di RE3 Remake (Di domenica 19 aprile 2020) Nel parco titoli di Capcom, non esiste gioco che abbia bisogno di unpiù di, il survival horror che ereditava la base già testata e funzionante di, sostituendo gli zombie con dei pericolosissimisauri.Ildi questo titolo è in cima alla lista dei desideri di numerosi fan e, sebbene Capcom non abbia ancora annunciato nulla, per il momento dobbiamo accontentarci del materiale amatoriale che i giocatori adorano creare. Ed è proprio per l'amore di una IP così viva nei ricordi di tutti che è nata3, una mod che trasforma, l'ultimo titolo Capcom, in...o almeno ci prova.Questa mod, scaricabile su PC, trasforma tutti gli zombie in piccoli T-Rex e altera Jill per farla assomigliare a Regina, la protagonista di. Il concept è interessante, ma la mod ...

Eurogamer_it : #ResidentEvil3 Remake diventa #DinoCrisis grazie ad una nuova mod amatoriale. - Notiziedi_it : Il remake di Resident Evil 3 incontra Dino Crisis in una mod: ecco come scaricarla - zazoomnews : Il remake di Resident Evil 3 incontra Dino Crisis in una mod: ecco come scaricarla - #remake #Resident #incontra… - soob14n : appena finisco di vedere il gameplay di resident evil 3 remake inizio i am somi - SephirothVIIDK : Scontro finale con Nemesis! | Resident Evil 3 Remake (2) -