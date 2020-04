Processo tributario | sospensione dei termini fino all' 11 maggio

Leggi su studiocataldi

(Di domenica 19 aprile 2020) di Lucia Izzo - Anche per il contenziosoopera unadeiprocessuali a 360°all'11, per tutte le parti del, salve alcune eccezioni. I dettagli in argomento sono stati forniti direttamente dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E (qui sotto allegata) che ha illustrato gli effetti dellasul contenzioso fiscale. Come noto, il D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) ha previsto il differimento delle udienze e ladeiprocessuali per quanto riguarda i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziaria un termine che stato successivamente prorogato dal D.L. 23/2020 e fissato all'112020. Tali disposizioni, per effetto del medesimo D.L. Cura Italia, si applicano altresì ai proc...