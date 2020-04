Parigi | scoperta choc | “Tracce di Coronavirus nell’acqua non potabile”

(Di domenica 19 aprile 2020) L’acqua non potabile dipresenta tracce di, ma il Comune della Capitale francese rassicura: “Nessun rischio per quella potabile”. Anche l’acqua diè a rischio di pandemia. Tracce disono state infatti trovate nella rete idrica non potabile della Capitale francese. Il cui Comune, però si affretta a precisare che “non … L'articolo: “Tracce dinell’acqua non potabile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ViaggiNews.com

Francia, minuscole tracce di Covid nell'acqua non potabile Tracce di coronavirus sono state trovate nell'acqua non potabile di Parigi. Secondo il Comune, "non c'è alcun rischio" per l'acqua potabile.Stando a quanto emerge da alcuni studi francesi, a Parigi sono state trovate tracce del virus nella rete idrica di acqua non potabile. Questa viene usata regolarmente per pulire la città. Il ...