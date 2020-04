L'Inter riflette sul futuro di Godin: in caso di addio già individuati due possibili rimpiazzi (Di domenica 19 aprile 2020) futuro all'Inter in bilico per Diego Godin. Il centrale uruguaiano, sbarcato in nerazzurro questa stagione a parametro-zero dall'Atletico Madrid, non sa ancora con certezza che ne sarà di lui il prossimo anno. Il difensore quando è stato chiamato in causa non ha mai pienamente convinto e tenuto conto dei suoi 34 anni e del suo pesante ingaggio da 5 milioni di euro a stagione non è da escludere che l'Inter in estate possa liberarsi di lui: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in... Leggi su 90min L’Inter non convita da Sensi : si riflette sul riscatto del centrocampista

La Juve riflette sul futuro di Maurizio Sarri - che si gioca tutto con Inter e Lione

CorSport : l’Inter riflette su Mertens. Lui o Giroud per il colpo a parametro zero (Di domenica 19 aprile 2020)all'in bilico per Diego. Il centrale uruguaiano, sbarcato in nerazzurro questa stagione a parametro-zero dall'Atletico Madrid, non sa ancora con certezza che ne sarà di lui il prossimo anno. Il difensore quando è stato chiamato in causa non ha mai pienamente convinto e tenuto conto dei suoi 34 anni e del suo pesante ingaggio da 5 milioni di euro a stagione non è da escludere che l'in estate possa liberarsi di lui: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in...

Notiziedi_it : L’Inter riflette sul futuro di Godin: in caso di addio già individuati due possibili rimpiazzi… - passione_inter : Sport - L'Inter passa al contrattacco: Lautaro per Griezmann. Intanto Semedo riflette sul rinnovo -… - lagoldoninuda : @il_elliott @_Brisk4_ @ciccionocera95 @marco171292 @emgy3 @SkySport Senza dubbio, so bene che abbiamo fatto bond qu… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FUTURO - Mertens riflette sul rinnovo con il Napoli, Inter e Monaco sulle sue tracce - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FUTURO - Mertens riflette sul rinnovo con il Napoli, Inter e Monaco sulle sue tracce -

Ultime Notizie dalla rete : Inter riflette L'Inter riflette sul futuro di Godin: in caso di addio già individuati due possibili rimpiazzi 90min L'Inter riflette sul futuro di Godin: in caso di addio già individuati due possibili rimpiazzi

Futuro all'Inter in bilico per Diego Godin. Il centrale uruguaiano, sbarcato in nerazzurro questa stagione a parametro-zero dall'Atletico Madrid, non sa ancora con certezza che ne sarà di lui il pross ...

Inter Lautaro o Cucurella ? Barca dove vai se la grana non ce l’hai?

“Sto riunendo persone e professionisti di cui mi fido, perché bisogna riflettere attentamente su come invertire la situazione finanziaria ... Noi (vedi artilo di ieri ...

Futuro all'Inter in bilico per Diego Godin. Il centrale uruguaiano, sbarcato in nerazzurro questa stagione a parametro-zero dall'Atletico Madrid, non sa ancora con certezza che ne sarà di lui il pross ...“Sto riunendo persone e professionisti di cui mi fido, perché bisogna riflettere attentamente su come invertire la situazione finanziaria ... Noi (vedi artilo di ieri ...