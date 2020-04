Lega Pro, Ghirelli e l’ipotesi stop: «Deciderà l’assemblea dei club» (Di domenica 19 aprile 2020) “Il direttivo ha deciso all’unanimità ed è un fatto positivo in questa situazione: le proposte saranno sottoposte all’assemblea che è sovrana e io non entro nel merito delle questioni perché ho grande rispetto dell’assemblea”. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, puntualizza così, come riportato dall’Ansa, la presa di posizione del consiglio direttivo della Serie … L'articolo Lega Pro, Ghirelli e l’ipotesi stop: «Deciderà l’assemblea dei club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Emergenza Coronavirus - Ghirelli : «60 club a rischio default in Lega Pro»

