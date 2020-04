L’allenamento fitness di Serena Williams in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 aprile 2020) Come giocatrice professionista di tennis, Serena Williams sa bene l’importanza di rimanere allenati e agili. Tutti gli atleti si allenano per potenziare la forza, ma soprattutto si affidano allo stretching per prevenire infortuni, allungare i muscoli e mantenere la flessibilità. Durante questo periodo di isolamento sociale, Serena Williams condivide con i suoi follower la sua fitness routine. Lei che è molto più di una atleta e di una mamma, lei che è una fonte motivazionale e che con il suo brand Serena ispira le donne forti di tutto il mondo.