I giocatori console di Call of Duty: Warzone stanno disattivando il cross-play per evitare i PC cheater (Di domenica 19 aprile 2020) I cheater sono una piaga per molti giocatori onesti e Call of Duty: Modern Warfare e Warzone non ne sono immuni. Specialmente su Warzone, la battle royale free to play di COD, il problema dei furbetti pare sia parecchio grave.Headshot istantanei, colpi attraverso le pareti, spari senza rinculo, sono solo alcuni dei trucchi utilizzati dai giocatori disonesti che non fanno altro che guastare il divertimento altrui. Normalmente, solo i giocatori PC corrono il rischio di incappare in cheater, considerata la difficoltà nel far funzionare questo genere di trucchi su console, tuttavia l'abilitazione del cross-play ha infranto anche questa barriera.Per porvi rimedio, molti giocatori console di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare hanno iniziato a disattivare la funzione di cross-play, affinché potessero giocare solo partite pulite e lasciarsi alle spalle i cheater PC, ma questo ... Leggi su eurogamer Star Wars : Jedi Academy permette involontariamente il cross-play tra PC e console accendendo l'ira dei giocatori

PS5 ed Xbox Series X protagoniste di un sondaggio : il prezzo delle console è la parte più importante per i giocatori

Quali sono le caratteristiche delle nuove console che interessano ai giocatori? articolo (Di domenica 19 aprile 2020) I cheater sono una piaga per moltionesti eof: Modern Warfare enon ne sono immuni. Specialmente su, la battle royale free todi COD, il problema dei furbetti pare sia parecchio grave.Headshot istantanei, colpi attraverso le pareti, spari senza rinculo, sono solo alcuni dei trucchi utilizzati daidisonesti che non fanno altro che guastare il divertimento altrui. Normalmente, solo iPC corrono il rischio di incappare in cheater, considerata la difficoltà nel far funzionare questo genere di trucchi su, tuttavia l'abilitazione delha infranto anche questa barriera.Per porvi rimedio, moltidiofe Modern Warfare hanno iniziato a disattivare la funzione di, affinché potessero giocare solo partite pulite e lasciarsi alle spalle i cheater PC, ma questo ...

Eurogamer_it : I giocatori console di #CallOfDutyWarzone stanno disattivando il cross-play per evitare i PC cheater. - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Call of Duty Warzone: troppi cheaters, i giocatori console disattivano il crossplay #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cy… - pcexpander : Call of Duty Warzone: troppi cheaters, i giocatori console disattivano il crossplay #pcexpander #cybernews… - simrad79 : COD Warzone e i cheater: giocatori console disattivano il cross-play con l'utenza PC - infoitscienza : Call of Duty Warzone: troppi cheaters, i giocatori console disattivano il crossplay -