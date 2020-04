Domenica In, Amadeus e Giovanna Civitillo: “Le nostre giornate tra i compiti con José, i baci e le videochiamate” (Di domenica 19 aprile 2020) Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo sono stati ospiti in collegamento a Domenica In e a Mara Venier hanno raccontato come trascorrono queste giornate di quarantena, tra gli impegni scolastici del figlio José di 11 anni e i loro progetti di lavoro. “Alterno dei momenti di positività a momenti di depressione – ha raccontato Giovanna Civitillo -. Me li devo far passare perché ho un bambino e devo cercare di essere allegra per lui, lo devo aiutare a fare i compiti”. Poi è intervenuto Amadeus: “Sì, sì, ci pensa lei, sennò non è uno il bambino da sgridare, ma sono due, perché sgrida anche me. Lui mi compra con un bacio o con un abbraccio e Giovanna per questo mi sgrida”, ha ammesso. Amadeus ha raccontato poi che non vede la figlia Alice dalla finale di Sanremo, perché la ragazza vive in ... Leggi su ilfattoquotidiano Domenica In - Mara strappa ad Amadeus la conferma per Sanremo 2021

Amadeus a Sanremo 2021 : il gesto a Domenica In parla chiaro

DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni 19 aprile : Riccardo Zanotti : "Amadeus mi ha..." (Di domenica 19 aprile 2020)e la mogliesono stati ospiti in collegamento aIn e a Mara Venier hanno raccontato come trascorrono questedi quarantena, tra gli impegni scolastici del figlio José di 11 anni e i loro progetti di lavoro. “Alterno dei momenti di positività a momenti di depressione – ha raccontato-. Me li devo far passare perché ho un bambino e devo cercare di essere allegra per lui, lo devo aiutare a fare i”. Poi è intervenuto: “Sì, sì, ci pensa lei, sennò non è uno il bambino da sgridare, ma sono due, perché sgrida anche me. Lui mi compra con un bacio o con un abbraccio eper questo mi sgrida”, ha ammesso.ha raccontato poi che non vede la figlia Alice dalla finale di Sanremo, perché la ragazza vive in ...

zazoomnews : Domenica In Amadeus farà Sanremo 2021? La risposta del conduttore - #Domenica #Amadeus #Sanremo #2021? - zazoomblog : Domenica In Mara strappa ad Amadeus la conferma per Sanremo 2021 - #Domenica #strappa #Amadeus #conferma - JonyPeon17 : RT @escitalia: Ospite di Domenica In, Amadeus ha lasciato intendere che sarà di nuovo lui al timone del Festival di Sanremo nel 2021. https… - youbae_I : RT @escitalia: Ospite di Domenica In, Amadeus ha lasciato intendere che sarà di nuovo lui al timone del Festival di Sanremo nel 2021. https… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: AMADEUS E LA CONFERMA INDIRETTA A SANREMO 2021 -