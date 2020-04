Dal 27 aprile la Spagna permetterà ai bambini di uscire dalle loro case

(Di domenica 19 aprile 2020) Sabato sera il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che dal 27le restrizioni per il coronavirus che riguardano isaranno ammordibite. In determinate circostanze ipotrannodi casas e «respirare un po’ di aria

borghi_claudio : @ManlioDS @Mov5Stelle @matteosalvinimi @LegaSalvini @forza_italia @berlusconi Ma il fatto che quegli eurobond erano… - nzingaretti : Dal Governo 3,5 miliardi per i Comuni e le Province nel decreto aprile. Ottima notizia! Sostegno ai sindaci e ai te… - 6000sardine : Il #25aprile è il giorno della memoria sulla liberazione dal nazifascismo. É la festa della #resistenza con un inno… - MarcoToth4 : #LaRussa il 25 aprile è e resta la liberazione dal nazifascismo! #BELLACIAO - mcs_onlus : RT @INPS_it: #InpsComunica #ufficiostampa #bonus600euro #EmergenzaCOVID19 A oggi 18 aprile l’Inps ha erogato 3.1 milioni di indennità 600 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile

8.45 - Tre nuovi casi di positività a Pozzuoli "Mi sono stati comunicati i dati relativi ai test effettuati sabato 18 aprile. In tutto sono 26 i tamponi riguardanti la città ... Le reti dei contatti ...FdI invita anche a cambiare la ‘colonna sonora’ della gironata: basta con Bella Ciao, si canti la canzone del Piave. Ma Pd e Leu non ci stanno: il 25 Aprile non si tocca, ”è la festa della liberazione ...