Barcellona | Rosell | «Ronaldinho è calcio e sorriso | è stato mentore di Messi»

(Di domenica 19 aprile 2020) Le parole di Sandro, ex presidente del, sue sulla sua recente esperienza in carcere Nel corso dell’intervento a Mundo Deportivo, Sandroha parlato di, ex campione delfinito in carcere in Paraguay per possesso di documenti falsi. «Non ho dubbi sul fatto che ancora non sa perché è rinchiuso. Qualcuno lo ha tradito e non gli ha spiegato la verità. Lui è. Spero che continui a pensare al, ma soprattutto che continui a sorridere. Era molto importante per Il Barça ha cambiato la storia dal pessimismo collettivo all’ottimismo. E’anche ildi». Leggi sunews24.com

Nel corso dell'intervento a Mundo Deportivo, Sandro Rosell ha parlato di Ronaldinho, ex campione del Barcellona finito in carcere in Paraguay per possesso di documenti falsi. «Non ho dubbi sul fatto ...