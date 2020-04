«Nulla da festeggiare». La Regina Elisabetta “cancella” il suo compleanno (Di sabato 18 aprile 2020) “Non c’è niente da festeggiare”. Il coronavirus stravolge anche i tradizionali festeggiamenti per il genetliaco della Regina Elisabetta. Per la prima volta, nei suoi 68 anni di Regno, il cannone che spara a salve per celebrare la Regina Elisabetta, resterà inattivo. Una modifica decisa dalla stessa Elisabetta in segno di rispetto per la crisi mondiale causata dal nuovo coronavirus. Lo ha reso noto una fonte di Buckingham Palace citata dal Guardian, spiegando che il 94esimo compleanno della Regina non sarà festeggiato in alcun modo particolare. ”Non ci saranno saluti a salve. Sua Maestà non lo ritiene opportuno viste le circostanze attuali”, ha detto la fonte. La Regina si trova da un mese nel castello di Windsor insieme al marito, il principe Filippo, e a una ristrettissima cerchia di collaboratori. La Regina Elisabetta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 aprile 2020) “Non c’è niente da”. Il coronavirus stravolge anche i tradizionali festeggiamenti per il genetliaco della. Per la prima volta, nei suoi 68 anni di Regno, il cannone che spara a salve per celebrare la, resterà inattivo. Una modifica decisa dalla stessain segno di rispetto per la crisi mondiale causata dal nuovo coronavirus. Lo ha reso noto una fonte di Buckingham Palace citata dal Guardian, spiegando che il 94esimodellanon sarà festeggiato in alcun modo particolare. ”Non ci saranno saluti a salve. Sua Maestà non lo ritiene opportuno viste le circostanze attuali”, ha detto la fonte. Lasi trova da un mese nel castello di Windsor insieme al marito, il principe Filippo, e a una ristrettissima cerchia di collaboratori. La...

LONDRA – Niente cannonate per il compleanno di Sua Maestà ... Chiaramente Elisabetta II non vuole dare l'impressione di festeggiare, mentre il suo popolo è costretto alla clausura, gli ospedali sono ...

Senza dimenticare la sensibilità della regina verso le famiglie delle tante vittime (oltre 14 mila secondo i dati del 17 aprile) della pandemia. Non è il momento di festeggiare, anche se questo ...

LONDRA – Niente cannonate per il compleanno di Sua Maestà ... Chiaramente Elisabetta II non vuole dare l’impressione di festeggiare, mentre il suo popolo è costretto alla clausura, gli ospedali sono ...Senza dimenticare la sensibilità della regina verso le famiglie delle tante vittime (oltre 14 mila secondo i dati del 17 aprile) della pandemia. Non è il momento di festeggiare, anche se questo ...