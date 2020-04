Napoli, sequestrate 116mila mascherine contraffatte: inutili a proteggersi dal virus (Di sabato 18 aprile 2020) Blitz dei militari delle Guardia di Finanza, a Napoli: nell'ambito di due diversi controlli, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente 116mila mascherine protettive contraffatte: non rispettavano i requisiti sanitari previsti e su di esse era stato apposto il marchio CE contraffatto. Leggi su fanpage Napoli - sequestrate 116mila mascherine con falso marchio : nei guai due cinesi

Decine di pastiere sequestrate a Napoli dalla Guardia di Finanza : andranno in beneficienza

