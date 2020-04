Mascherine fai da te, il ringraziamento del “Comitato Pietà e zone limitrofe” (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il “Comitato Pietà e zone limitrofe” intende ringraziare pubblicamente la signora Lucila Benigni della Valle Telesina, per l’opera meritoria in favore del prossimo, durante questo periodo di quarantena. Una signora umile, di origini straniere, che vive di agricoltura assieme alla sua famiglia, e che non ha esitato con i suoi pochi mezzi a regalare un sorriso. Infatti, con grande generosità, ha realizzato in maniera autonoma circa 300 Mascherine con il Tnt, il tessuto non tessuto. Infaticabile, ha proseguito per settimane e settimane con la sua macchina da cucire, mettendosi a disposizione della nostra associazione di volontariato. Noi, dal canto nostro, abbiamo consegnato le Mascherine, quanto mai indispensabili, alle famiglie bisognose del rione. La signora, con un cuore immenso, ... Leggi su anteprima24 Diy | mascherine fai da te senza macchina da cucire -VIDEO-

Mascherine fai da te : 4 progetti con filtro e senza cuciture!

L’appello dell’esperto : “No alle mascherine fai da te - sono inutili contro il coronavirus” (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il “Comitato Pietà elimitrofe” intende ringraziare pubblicamente la signora Lucila Benigni della Valle Telesina, per l’opera meritoria in favore del prossimo, durante questo periodo di quarantena. Una signora umile, di origini straniere, che vive di agricoltura assieme alla sua famiglia, e che non ha esitato con i suoi pochi mezzi a regalare un sorriso. Infatti, con grande generosità, ha realizzato in maniera autonoma circa 300con il Tnt, il tessuto non tessuto. Infaticabile, ha proseguito per settimane e settimane con la sua macchina da cucire, mettendosi a disposizione della nostra associazione di volontariato. Noi, dal canto nostro, abbiamo consegnato le, quanto mai indispensabili, alle famiglie bisognose del rione. La signora, con un cuore immenso, ...

chetempochefa : 'Ma come fai a dire 'da domani mascherine obbligatorie' e non controlli che in farmacia le hanno? Cosa avete nel ce… - abuot_letyzia : RT @FlaviaYouth: A #RaiNews24 #Bentivogli ???? Sui trasporti sia pubblici che privati devono essere garantiti guanti e mascherine. Per i test… - LorenzoPXVI : Per loro esistono: tamponi gratis, mascherine gratis e fai quello che ti pare gratis - Darko41393632 : @laRamino Fai la prova dell'accendino. Ho visto filmati dove soffiano attraverso le mascherine tipo la tua. - Marisa10778178 : La sciarpa, come anche le mascherine di stoffa fai da te, non proteggono!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine fai Ora gli Usa fanno lezione su come cucire le mascherine fai da te la Repubblica Bergamo, dalle bandiere per l’Atalanta nascono nuove mascherine

Mentre le prenotazioni per avere una mascherina con la bandiera sono già centinaia. Nessun nome o riferimento: «Vogliamo rimanere anonimi sui giornali. Crediamo nella solidarietà e nella generosità ...

Coronavirus: domani termina la consegna delle mascherine

Se ci si muove con l’auto, la mascherina va indossata tassativamente prima di scendere dalla macchina, anche se si esce per fare piccole commissioni, come ad esempio andare al bancomat. Le deroghe all ...

Mentre le prenotazioni per avere una mascherina con la bandiera sono già centinaia. Nessun nome o riferimento: «Vogliamo rimanere anonimi sui giornali. Crediamo nella solidarietà e nella generosità ...Se ci si muove con l’auto, la mascherina va indossata tassativamente prima di scendere dalla macchina, anche se si esce per fare piccole commissioni, come ad esempio andare al bancomat. Le deroghe all ...