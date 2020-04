Juve, per Higuain nessun problema a tornare in Italia: la situazione (Di sabato 18 aprile 2020) Gonzalo Higuain non ha alcun problema a tornare in Italia: la Juve non ha ancora convocato i giocatori dall’estero Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, nei prossimi giorni potrebbero tornare in Italia i primi calciatori della Juve, partiti nelle scorse settimane per trascorrere del tempo con le rispettive famiglia in questa emergenza Coronavirus. I primi a rientrare a Torino dovrebbero essere Miralem Pjanic e Douglas Costa, in vista poi della futura ripresa degli allenamenti. Secondo quanto era filtrato nelle ultime ore, Gonzalo Higuain era contrario a tornare in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in atto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, invece, non ci sarebbe nessun problema a rientrare nel nostro Paese da parte dell’argentino. Da fonti interne al club, #Higuain non ha esternato alcuna preoccupazione a ... Leggi su calcionews24 Mercato Juventus - il Barça propone 3 calciatori per arrivare a Bentancur

