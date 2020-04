Il Tg1 mostra gli applausi di Napoli Est alla polizia e commenta: «Di solito qui non è bene accetta» (Di sabato 18 aprile 2020) Il Tg1, nella sua edizione di ieri sera 17 aprile, ha mostrato un servizio sulla sanificazione delle strade in alcuni quartieri di Napoli Est, tra cui San Giovanni a Teduccio, Scampia, Ponticelli e Barra. All’inizio del servizio è stata data molta enfasi alle persone che hanno applaudito dai balconi all’arrivo dei mezzi antisommossa della polizia che, invece di utilizzare gli idranti per allontanare le persone, hanno impiegato quegli stessi strumenti per sanificare le strade attraverso acqua e igienizzante. La prima domanda che il giornalista della Rai ha rivolto a un passante è stata: «Di solito, quando passa la polizia qui non è bene accetta». LEGGI ANCHE > Il grido dai balconi di Napoli: «La gente come noi non molla mai» VIDEO applausi polizia Napoli, il servizio del TG1 E niente, stasera il Tg1 ha ritenuto ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 aprile 2020) Il Tg1, nella sua edizione di ieri sera 17 aprile, hato un servizio sulla sanificazione delle strade in alcuni quartieri diEst, tra cui San Giovanni a Teduccio, Scampia, Ponticelli e Barra. All’inizio del servizio è stata data molta enfasi alle persone che hanno applaudito dai balconi all’arrivo dei mezzi antisommossa dellache, invece di utilizzare gli idranti per allontanare le persone, hanno impiegato quegli stessi strumenti per sanificare le strade attraverso acqua e igienizzante. La prima domanda che il giornalista della Rai ha rivolto a un passante è stata: «Di, quando passa laqui non è bene accetta». LEGGI ANCHE > Il grido dai balconi di: «La gente come noi non molla mai» VIDEO, il servizio del TG1 E niente, stasera il Tg1 ha ritenuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 mostra TG1 - Tosse e starnuti, uno studio giapponese Tg1 - www.tg1.rai.it Sul tetto dell’Ospedale di Cremona suona Lena Yokoyama (VIDEO)

Ieri una giovane violinista in abito rosso, come se l'avessero posata degli angeli sul tetto dell'Ospedale di Cremona, ha suonato: si chiama Lena Yokoyama, violinista del Museo del Violino. La sua ...

Reggio,premio a restauro"Testa filosofo"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 APR - Il Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria sale sul podio del concorso Art Bonus con il terzo posto ottenuto dal progetto di restauro della "Testa del Filoso ...

