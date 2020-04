Florenzi: “Grazie alla varicella non ho preso Coronavirus” (Di sabato 18 aprile 2020) Alessandro Florenzi ha ringraziato la varicella, malattia che gli ha impedito di essere in campo di Atalanta-Valencia, considerata la "partita zero" per la diffusione del Coronavirus in Spagna. Il giocatore ha dichiarato: "Non l'avevo mai avuta in vita mia, è arrivata al momento giusto. Non che ci sia stato il primo contagio, ma quella partita 'ha fatto'" Leggi su fanpage (Di sabato 18 aprile 2020) Alessandroha ringraziato la, malattia che gli ha impedito di essere in campo di Atalanta-Valencia, considerata la "partita zero" per la diffusione del Coronavirus in Spagna. Il giocatore ha dichiarato: "Non l'avevo mai avuta in vita mia, è arrivata al momento giusto. Non che ci sia stato il primo contagio, ma quella partita 'ha fatto'"

