Enrico Mentana, la soffiata di Dagospia: “È successo in queste ore”. La decisione ‘choc’ del direttore del Tg La7 (Di sabato 18 aprile 2020) Arriva un’indiscrezioni bomba dell’ultima ora. Per ora nessuna certezza o smentita, ma a quanto pare, come riporta Dagospia “Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo“. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, dietro questo gesto ci sarebbero delle incomprensioni con la conduttrice del programma ”Otto e mezzo” Lilli Gruber, che durante una puntata ha preso di mira proprio il direttore del telegiornale dell’emittente televisiva. Protagonisti dell’attacco Marco Travaglio e Paolo Pagliaro, che hanno entrambi preso le difese di Giuseppe Conte per la famosa ultima conferenza stampa in cui il premier ha attaccato il leader della Lega Matteo Salvini e Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. Al termine del collegamento con il premier Giuseppe Conte, Enrico Mentana aveva espresso un giudizio negativo nei confronti ... Leggi su caffeinamagazine Enrico Mentana - Dagospia : dimissioni a Cairo. Dietro Lilli Gruber e Marco Travaglio?

