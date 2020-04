Briatore: «Tutti professori a decidere. Ma un imprenditore mai? Uno che conosca le esigenze reali» (Di sabato 18 aprile 2020) Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista a Flavio Briatore. Si lamenta – con toni coloriti – del fatto che nella commissione Colao non ci siano imprenditori che possano dare consigli sul mondo del lavoro. «Fermi, siamo fermi. Siamo Tutti nella merda (….). Adesso abbiamo anche la supercommissione di Colao, altri diciassette professori, docenti universitari, direttori scientifici, ricercatori, psicologi, avvocati. Ma un cazzo di imprenditore che conosca le esigenze reali del mondo del lavoro, no? Fa brutto?» Spara sul governo, che secondo lui manda in confusione le famiglie e non è in grado di gestire la situazione. E parla anche del calcio. «Il protocollo che va bene per le fabbriche non può andar bene per il calcio? L’operaio che rischia il contagio per mille e duecento euro al mese sì e il calciatore giovane e ... Leggi su ilnapolista Briatore : "Il governo naviga a vista e con tutti questi decreti affossa le aziende" (Di sabato 18 aprile 2020) Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista a Flavio. Si lamenta – con toni coloriti – del fatto che nella commissione Colao non ci siano imprenditori che possano dare consigli sul mondo del lavoro. «Fermi, siamo fermi. Siamonella merda (….). Adesso abbiamo anche la supercommissione di Colao, altri diciassette, docenti universitari, direttori scientifici, ricercatori, psicologi, avvocati. Ma un cazzo dichele esigenze reali del mondo del lavoro, no? Fa brutto?» Spara sul governo, che secondo lui manda in confusione le famiglie e non è in grado di gestire la situazione. E parla anche del calcio. «Il protocollo che va bene per le fabbriche non può andar bene per il calcio? L’operaio che rischia il contagio per mille e duecento euro al mese sì e il calciatore giovane e ...

napolista : Briatore: «Tutti professori a decidere. Ma un imprenditore mai? Uno che conosca le esigenze reali» Intervista al Co… - omero_tignoso : @benq_antonio Anche io sono un imprenditore ma di riaprire con tutti questi morti non si può, briatore è un filibus… - Gennaro82341307 : @Roberto_Fico @accordiedisacc @welikeduel Scusate #Robertofico ha risposto in modo 'sufficente' al 30% del 40%/100%… - MoraglioMichele : @Briatore @Briatore Mi permetta da imprenditore....tutti questi 'cervelloni' della fase 2 nella mia azienda non li… - germani19471 : RT @Drittorovescio_: 'In un'azienda privata un dirigente come quello dell'Inps lo mandi via il giorno dopo... In Italia teniamo tutti' Fla… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore Tutti Briatore: «Tutti professori a decidere. Ma un imprenditore mai? Uno che conosca le esigenze reali IlNapolista Ripresa, Briatore: «Perchè il protocollo è ok per l’operaio e non per il calciatore iper tutelato?»

In ballo c’è il futuro dell’economia che ora, se possibile, fa più paura anche del virus stesso. Per il Corriere dello Sport, Flavio Briatore ha rilasciato un’intervista, in cui non ha usato mezzi ...

Flavio Briatore dopo anni la verità sulla rottura con Gregoraci: “Dovevo capirlo quando abbiamo litigato…”

Sul reale motivo della loro separazione, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non si sono mai espressi. Eppure in un’intervista per Mara Venier a Domenica In, la showgirl aveva dichiarato: “Sono ...

In ballo c’è il futuro dell’economia che ora, se possibile, fa più paura anche del virus stesso. Per il Corriere dello Sport, Flavio Briatore ha rilasciato un’intervista, in cui non ha usato mezzi ...Sul reale motivo della loro separazione, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non si sono mai espressi. Eppure in un’intervista per Mara Venier a Domenica In, la showgirl aveva dichiarato: “Sono ...