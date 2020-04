Benedetta Parodi è in pena per Cristina Parodi e Giorgio Gori Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 aprile 2020) Sono sorelleed è inevitabile che soprattutto in questo periodo ci sia pere sua moglie grande preoccupazione.e suo marito sono inper la famiglia a Bergamo, alla rivista Oggi hanno confidato l’orgoglio che provano per la forza dimostrata dai bergamaschi e per la capacità del cognato, sindaco di Bergamo, di mantenere il sangue freddo. La situazione drammatica che tutti conosciamo, la più giovane dellela vive anche attraverso i messaggi che scambia ogni giorno con. Tutti siamo in quarantena, anche lei è a casa con i tre figli e Fabio Caressa, proseguono tenendo anche compagnia come possono le persone a casa, ovviamente anche in cucina. Non è il momento di mollare la presa, ci sono altre settimane da passare chiusi in casa ma è ovvio che ogni giorno la ...