Zaia: "Il lockdown non esiste più. Riaprirei tutto il 4 maggio, con gradualità" (Di venerdì 17 aprile 2020) Commentando il trend dei contagi il governatore del Veneto Luca Zaia, parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia), ha nuovamente ribadito che "il lockdown non esiste più". "I dati ci fanno ben sperare per la ripartenza - ha aggiunto - e stiamo lavorando alacremente per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza". In merito all'ipotesi di riapertura del 4 maggio il governatore del Veneto Luca Zaia ha precisato che "se dipendesse da me Riaprirei tutto il 4, con gradualità e senso di responsabilità". Il governatore, nel corso della consueta conferenza stampa, ha comunque ribadito che in ogni si tratta di una competenza del governo. "Sono abituato a prendermi un incarico e portarlo alla fine. Siamo davanti ad una emergenza tragica e abbandonare la nave ora proprio non posso farlo, sono ... Leggi su agi Coronavirus - per Zaia «il lockdown in Veneto non esiste più»

