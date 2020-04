Wuhan rivede le stime dei morti: 1290 in più. In Usa record di 4.591 vittime in 24 ore (Di venerdì 17 aprile 2020) Wuhan rivede i suoi numeri. La città della Cina centrale ha rivisto i suoi numeri dei casi confermati e dei decessi del nuovo coronavirus. Secondo i risultati delle revisioni, il numero totale di casi confermati Covid-19 a Wuhan fino al 16 aprile è stato aumentato di 325, a 50.333, il numero totale dei morti è stato aumentato di 1.290, a 3.869.In una nota, il quartiere generale per la prevenzione e il controllo dell’epidemia di Covid-19 di Wuhan ha dichiarato che le revisioni sono state effettuate conformemente alle leggi e ai regolamenti connessi, nonché al principio di essere responsabili della storia, del popolo e dei defunti.Negli Usa, invece, si registra il record del numero di morti per coronavirus: la cifra è di 4.591 in 24 ore. È quanto emerge da un’analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - tutte le notizie della notte – Record di morti negli Usa : 4.591 in 24 ore. Trump : «È il momento di riaprire». Wuhan rivede al rialzo il bilancio delle vittime

