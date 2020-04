Serie A, discussione tra CONI e FIGC per la ripresa (Di venerdì 17 aprile 2020) Il chiarimento tra il presidente del CONI Giovanni Malagò e quello della FIGC Gabriele Gravina, che non ha preso bene le parole del primo circa il comportamento del calcio nei confronti dell’emergenza Coronavirus, è avvenuto. Una telefonata di buon mattino che non ha cambiato lo stato dei fatti: il dissenso resta totale. Gabriele Gravina non ha gradito le accuse al suo operato e lo ha espresso nei 20 minuti di colloquio. Le censure suonano come un atto di sfiducia da chi “non è più sintonia con lo sport”. Nei passaggi più accessi sarebbe anche arrivata la domanda clou “Ma tu saresti riuscito a mettere d’accordo chi punta allo scudetto con chi teme di retrocedere?”. Il riferimento era da una parte a Claudio Lotito e dall’altra a Urbano Cairo e Massimo Cellino, i presidenti più esposti nella ... Leggi su calciomercato.napoli Video/ Lazio Spal (5-1) : highlights e gol. Partita mai in discussione (Serie A) (Di venerdì 17 aprile 2020) Il chiarimento tra il presidente delGiovanni Malagò e quello dellaGabriele Gravina, che non ha preso bene le parole del primo circa il comportamento del calcio nei confronti dell’emergenza Coronavirus, è avvenuto. Una telefonata di buon mattino che non ha cambiato lo stato dei fatti: il dissenso resta totale. Gabriele Gravina non ha gradito le accuse al suo operato e lo ha espresso nei 20 minuti di colloquio. Le censure suonano come un atto di sfiducia da chi “non è più sintonia con lo sport”. Nei passaggi più accessi sarebbe anche arrivata la domanda clou “Ma tu saresti riuscito a mettere d’accordo chi punta allo scudetto con chi teme di retrocedere?”. Il riferimento era da una parte a Claudio Lotito e dall’altra a Urbano Cairo e Massimo Cellino, i presidenti più esposti nella ...

Il riferimento era da una parte a Claudio Lotito e dall’altra a Urbano Cairo e Massimo Cellino, i presidenti più esposti nella campagna contro la ripresa. La strategia della FIGC continuerà a ruotare ...

Vale Mado ’05: Giacomo Sega, il capocannoniere con un tifoso da serie A

Capocannoniere dell’Under 15. Solo 2 gol di scarto da Samuele Usai: se si potesse scendere in campo, il primo posto della classifica marcatori sarebbe messo in discussione secondo te? Cambierebbero ...

