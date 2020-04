Nasce Immuni, l’app (su base volontaria) per tracciare i contatti in Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) La scelta per l’app di contact tracing è stata fatta. Si chiamerà “Immuni”, servirà a tracciare i contagi in Italia ed è firmata dalla società Bending Spoons. Ieri il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza relativa. Lo scrive Repubblica. Il progetto è sviluppato con il Centro medico Sant’Agostino e Jakala ed è stato selezionato dal team di 74 esperti del ministero dell’Innovazione. Immuni sarà scaricabile su base volontaria. Si compone di due parti. Una è il sistema di tracciamento dei contatti. Sfrutta la tecnologia Bluetooth, che dà la possibilità di rilevare la vicinanza tra due smartphone nell’arco di un metro e ripercorrere a ritroso gli incontri di una persona risultata positiva al virus in modo da ... Leggi su ilnapolista “Immuni” - nasce l’app per tracciamento contagi (Di venerdì 17 aprile 2020) La scelta per l’app di contact tracing è stata fatta. Si chiamerà “”, servirà ai contagi ined è firmata dalla società Bending Spoons. Ieri il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza relativa. Lo scrive Repubblica. Il progetto è sviluppato con il Centro medico Sant’Agostino e Jakala ed è stato selezionato dal team di 74 esperti del ministero dell’Innovazione.sarà scaricabile su. Si compone di due parti. Una è il sistema di tracciamento dei. Sfrutta la tecnologia Bluetooth, che dà la possibilità di rilevare la vicinanza tra due smartphone nell’arco di un metro e ripercorrere a ritroso gli incontri di una persona risultata positiva al virus in modo da ...

Si chiamerà “Immuni” l’app di contact tracing necessaria a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante la Fase 2. Il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico ...

Entro tre settimane i primi neonati della Valle d’Aosta con le mamme contagiate dal virus

Il virus è nuovo, quindi la letteratura medica in proposito è scarsa: «Da studi cinesi il bambino nasce immune, ma adesso appaiono report su casi di neonati che mostrano l'infezione. Dobbiamo ...

Il virus è nuovo, quindi la letteratura medica in proposito è scarsa: «Da studi cinesi il bambino nasce immune, ma adesso appaiono report su casi di neonati che mostrano l'infezione. Dobbiamo ...