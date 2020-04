L’economia cinese si è contratta per la prima volta dal 1992 (Di venerdì 17 aprile 2020) Il PIL della Cina nel primo trimestre del 2020, cioè gennaio-marzo, è sceso del 6,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa degli effetti della pandemia da coronavirus che ha bloccato la produzione, ma anche gli acquisti Leggi su ilpost L’economia cinese crolla : -1 - 1% produzione industriale a marzo

Non sarà facile far ripartire l’economia cinese

