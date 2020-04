Johnny Deep | Sbarca su Instagram ed è boom di follower

(Di venerdì 17 aprile 2020)sufacendo subito undi. La star hollywoodiana con un video di 8 minuti spiega di essersi convinto a fare questo passo spinto dalla situazione di pandemia dovuta al Covid19. Per la prima voltasu un social network e in particolare su. La star hollywoodiana, … L'articolosued èdiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

adovreash_ : Ma visto che Johnny Deep si è fatto Instagram esattamente cosa aspettano Chris Evans e Bob Morley? - franca_stra : @ecchiudo Ma cosa dici tu sei piu'bello di Johnny Deep. - trashm00n : RT @littlemixftlodo: Johnny Deep che segue su ig gli attori di #piratideicaraibi sto piangendo - loveurfkngself : RT @littlemixftlodo: Johnny Deep che segue su ig gli attori di #piratideicaraibi sto piangendo - iremma7 : RT @littlemixftlodo: Johnny Deep che segue su ig gli attori di #piratideicaraibi sto piangendo -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Deep

CheDonna.it

(askanews) - Johnny Depp ha aperto un profilo Instagram e in pochissime ore già due milioni di fan hanno cominciato a seguirlo. "Sto filmando qualcosa per voi", ha scritto. Poi un videomessaggio in cu ...Ci è voluto molto tempo per decidersi, ma quando l'ha fatto Johnny Depp ci si è messo di impegno. L'attore ha finalmente aperto un account Instagram ed è già sulla buona strada per registrare un ...