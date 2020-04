Immuni: cos’è e come funziona l’app per tracciare il contagio del coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Italia ha scelto la propria app per tracciare il contagio da Covid-19: si tratta dell’applicazione Immuni, che con l’ordinanza firmata dal Commissario Domenico Arcuri diventa lo strumento tecnologico ufficiale. come si legge nell’ordinanza, si procede con la “stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa”. Immuni: come usare l’app, dowload, istruzioni. Dove scaricare l’applicazione del coronavirus, come si usa, caratteristiche, sicurezza, anonimato L’applicazione avrà una fase di test in alcune regioni pilota e sarà “un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”, come afferma Domenico Arcuri. L’adesione all’app sarà ... Leggi su italiasera Immuni - cos’è e come funziona l’app per il tracciamento del coronavirus scelta dal Governo

Coronavirus e 'Patente di Immunità' - cos'è e come funziona

