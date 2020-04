Il lockdown e i danni per bambini affetti da autismo | appello a De Luca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiprendere “ad horas” l’assistenza socio sanitaria per i minoridalla sindrome di Kanner/e da deficit neurocomportamentali e psicomotori sospesa a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus. E’ la richiesta fatta pervenire al Presidente della Regione Campania Vincenzo Dedalle associazioni “Mai piu’ solo Odv” e “Sinergie per l’Italia”, con la ratifica delle famiglie di minori portatori di disabilita’ psicomotorie e neurocomportamentali. L’assistenza, sospesa per un lasso di tempo ormai eccesivo, “ha avuto delle ricadute negative sulle condizioni fisiche e psicologiche dei” e “un’eventuale dilazione della perdurante sospensione della continuita’ assistenziale e riabilitativa risulta ...